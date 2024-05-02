У станции метро "Кероглу" будет создан новый транспортно-пересадочный узел

В целях улучшения услуг общественного транспорта населению Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта приступило к реализации нового проекта.

В целях улучшения услуг общественного транспорта населению Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта приступило к реализации нового проекта.

Как передает Report со ссылкой на министерство, AYNA представило в Транспортный координационный совет проект создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) у южного выхода станции метро "Кероглу". Проект был согласован в соответствующем порядке.

В целях обеспечения комфортной пересадки пассажиров между видами общественного транспорта на указанной территории начато создание мультимодального хаба, который соединит автобус, метро, ​​железнодорожный вокзал, стоянку такси, общественный и частный транспортный узел.

В рамках проводимых работ возле железнодорожного вокзала у южного выхода из метро (перед Национальной гимнастической ареной) будет создана трехплатформенная автобусная остановка, а также парковочные места park and ride для легковых автомобилей, стоянка для такси и заправочные станции для электробусов.