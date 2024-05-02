О нас

У станции метро "Кероглу" будет создан новый транспортно-пересадочный узел

У станции метро "Кероглу" будет создан новый транспортно-пересадочный узел В целях улучшения услуг общественного транспорта населению Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта приступило к реализации нового проекта.
Инфраструктура
2 мая 2024 г. 16:06
У станции метро Кероглу будет создан новый транспортно-пересадочный узел

В целях улучшения услуг общественного транспорта населению Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при министерстве цифрового развития и транспорта приступило к реализации нового проекта.

Как передает Report со ссылкой на министерство, AYNA представило в Транспортный координационный совет проект создания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) у южного выхода станции метро "Кероглу". Проект был согласован в соответствующем порядке.

В целях обеспечения комфортной пересадки пассажиров между видами общественного транспорта на указанной территории начато создание мультимодального хаба, который соединит автобус, метро, ​​железнодорожный вокзал, стоянку такси, общественный и частный транспортный узел.

В рамках проводимых работ возле железнодорожного вокзала у южного выхода из метро (перед Национальной гимнастической ареной) будет создана трехплатформенная автобусная остановка, а также парковочные места park and ride для легковых автомобилей, стоянка для такси и заправочные станции для электробусов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Koroğlu” metrostansiyasının yanında yeni nəqliyyat mübadilə məntəqəsi yaradılacaq

Другие новости из категории

В России обсудят перспективы транспортного коридора Север-Юг
В России обсудят перспективы транспортного коридора "Север-Юг"
2 мая 2024 г. 15:07
На автодороге аэропорт-Мардакян-Загульба ограничат движение транспортных средств
На автодороге аэропорт-Мардакян-Загульба ограничат движение транспортных средств
2 мая 2024 г. 13:53
На станции бакинского метро Нефтчиляр обновлена система освещения
ФотоНа станции бакинского метро "Нефтчиляр" обновлена система освещения
2 мая 2024 г. 12:22
Министр финансов: Развитие Среднего коридора требует привлечение средств от МФИ
Министр финансов: Развитие Среднего коридора требует привлечение средств от МФИ
2 мая 2024 г. 11:20
Внесены изменения в требования к регулярным международным пассажироперевозкам автотранспортом
Внесены изменения в требования к регулярным международным пассажироперевозкам автотранспортом
2 мая 2024 г. 10:51
Шарифов: Мир в регионе позволит создать еще одно важное соединение - Зангезурский коридор
Шарифов: Мир в регионе позволит создать еще одно важное соединение - Зангезурский коридор
2 мая 2024 г. 10:46
Айк Хо Лим: Средний коридор важен не только региона, но и в глобальном масштабе
Айк Хо Лим: Средний коридор важен не только региона, но и в глобальном масштабе
2 мая 2024 г. 10:35
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
2 мая 2024 г. 08:48
В Баку на проспекте Нефтчиляр ограничено движение транспорта
В Баку на проспекте Нефтчиляр ограничено движение транспорта
2 мая 2024 г. 08:09
Казахстан планирует в этом году начать строительство первого собственного парома
Казахстан планирует в этом году начать строительство первого собственного парома
1 мая 2024 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi