Автомобильные транзитные перевозки через Азербайджан выросли почти в 3 раза с 2021 года

В 2023 году число транзитных перевозок через территорию Азербайджана местными транспортными средствами увеличилось в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом и составило 36 387.

В 2023 году число транзитных перевозок через территорию Азербайджана местными транспортными средствами увеличилось в 3,8 раза по сравнению с 2021 годом и составило 36 387.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В AYNA отметили, что за последние три года наблюдается значительный рост числа транзитных перевозок иностранными и местными грузовыми автомобилями через Азербайджан.

Согласно информации, если в 2021 году азербайджанскими транспортными средствами была осуществлена 9 551 транзитная перевозка через территорию страны, то в 2022 году этот показатель составил 23 366.

В 2021 году иностранными транспортными средствами было осуществлено 85 293 транзитных перевозки через территорию Азербайджана, в 2022 году - 176 789, а в 2023 году - 229 756 транзитных перевозок. Таким образом, в отчетный период рост транзитных перевозок составил 2,7 раза.

За последние три года общее число транзитных грузоперевозок через Азербайджан автомобильным транспортом составило 94 844 в 2021 году, 200 155 в 2022 году и 266 143 в 2023 году. В целом транзитные грузоперевозки автомобильным транспортом за последние три года выросли в 2,8 раза.