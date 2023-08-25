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В Кяльбаджаре состоялось открытие малой гидроэлектростанции "Союгбулаг"

В Кяльбаджаре состоялось открытие малой гидроэлектростанции "Союгбулаг" 25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.
Инфраструктура
25 августа 2023 г. 18:53
В Кяльбаджаре состоялось открытие малой гидроэлектростанции Союгбулаг

25 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди приняли участие в открытии малой гидроэлектростанции "Союгбулаг" мощностью 5,3 МВА Открытого акционерного общества (ОАО) "АзерЭнержи".

Президент ОАО "АзерЭнержи" Баба Рзаев проинформировал главу государства Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной на станции работе.

Было сообщено, что малая гидроэлектростанция "Союгбулаг", расположенная на многоводной реке Тертер, протекающей по территории Кяльбаджарского района, полностью реконструирована "АзерЭнержи". На этой станции, полностью разрушенной покинувшим территорию врагом, все оборудование и пригодные части были разобраны и вывезены, а части, которые невозможно было вывезти, уничтожены. В соответствии с поручением главы государства о превращении освобожденных от оккупации территорий в зону "зеленой" энергии, "АзерЭнержи" реконструировало главную водоприемную установку гидроэлектростанции, деривационный трубопровод протяженностью 6 километров, машинный зал. На станции установлены две современные экотурбины с "зелеными" сертификатами, генераторы, панели управления и автоматизации европейского производства. Для интеграции станции в энергосистему проложена 6-киловольтная кабельная линия протяженностью 6 километров, которая соединена с оптической кабельной линией. На случай форс-мажорных ситуаций на территории также установлен резервный дизель-генератор.

Глава государства ввел в действие малую гидроэлектростанцию "Союгбулаг".

Было отмечено, что малая гидроэлектростанция "Союгбулаг" полностью интегрирована в энергосистему и подключена к централизованной системе SCADA, которая позволяет осуществлять дистанционное управление. Станция будет производить 15,5 млн киловатт-часов электроэнергии в год.

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Версия на английском языке "Soyugbulag" small hydroelectric power station inaugurated in Kalbajar
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcərdə “Soyuqbulaq” Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı olub

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