В Карабахе и Восточном Зангезуре будет проведена геологическая оценка

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2025
    • 16:42
    В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах будет проведен анализ геофизических аномалий, а также оценка на проявлениях полезных ископаемых.

    Как сообщает Report, Агентство геологической разведки приступило к подготовительным работам.

    Сообщается, что в течение 2 месяцев в регионе будут проведены литологические, петрографические и минералогические исследования, полевые измерительные работы для изучения перспективных зон поиска полезных ископаемых, а также осуществлена магнитная разведка на расстоянии 150 км.

    Стоимость предстоящих работ оценивается в 160 тыс. манатов.

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geoloji qiymətləndirmə işləri həyata keçiriləcək

