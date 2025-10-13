В Карабахе и Восточном Зангезуре будет проведена геологическая оценка

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах будет проведен анализ геофизических аномалий, а также оценка на проявлениях полезных ископаемых.

Как сообщает Report, Агентство геологической разведки приступило к подготовительным работам.

Сообщается, что в течение 2 месяцев в регионе будут проведены литологические, петрографические и минералогические исследования, полевые измерительные работы для изучения перспективных зон поиска полезных ископаемых, а также осуществлена магнитная разведка на расстоянии 150 км.

Стоимость предстоящих работ оценивается в 160 тыс. манатов.