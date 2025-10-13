İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geoloji qiymətləndirmə işləri həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:01
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geoloji qiymətləndirmə işləri həyata keçiriləcək

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında geofiziki anomaliyaların təhlili, eləcə də faydalı qazıntı təzahürlərinin qiymətləndirilməsi işləri həyata keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyindəki Geoloji Kəşfiyyat Agentliyi hazırlıqlara başlayıb.

    Məlumata görə, 2 ay ərzində regionda litoloji, petroqrafik və mineraloji araşdırmalar, faydalı qazıntıların axtarışında perspektivli zonalarının öyrənilməsi üçün çöl tədqiqat işləri aparılacaq, 150 km məsafədə maqnit kəşfiyyatı həyata keçiriləcək.

    Bu işlər 160 min manata başa gələcək.

    Qarabağ Şərqi Zəngəzur faydalı qazıntı

    Son xəbərlər

    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    16:11

    Azərbaycanın qadın FIFA referisi UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    16:11

    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:09

    ABŞ "Hizbullah"ın tərksilah edilməsi ilə bağlı Livanın səylərini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    16:08

    İdman könüllülərinin mükafatlandırma mərasimi keçirilib

    Fərdi
    16:04

    Naxçıvanda səyyar aqronom xidmətinə start verilib

    ASK
    16:02

    ABŞ Prezidenti: Ukraynadakı münaqişəni həll etmək elə də asan deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti