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В ГТУ Нахчывана прокомментировали очереди из грузовиков на пунктах пропуска

В ГТУ Нахчывана прокомментировали очереди из грузовиков на пунктах пропуска В последние дни на государственных погранично-пропускных пунктах "Джульфа", "Садарак" и "Шахтахты" Нахчыванского Главного таможенного управления вновь наблюдаются очереди из грузовиков.
Инфраструктура
22 февраля 2024 г. 19:29
В ГТУ Нахчывана прокомментировали очереди из грузовиков на пунктах пропуска

В последние дни на государственных погранично-пропускных пунктах "Джульфа", "Садарак" и "Шахтахты" Нахчыванского Главного таможенного управления вновь наблюдаются очереди из грузовиков.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, сотрудник таможенного поста "Джульфа" Турал Мусаев сообщил журналистам, что машины на границе скапливаются из-за увеличения в последние дни количества транспортных средств, проходящих транзитом по территории Нахчыванской Автономной Республики.

По его словам, километровые очереди наблюдаются на пограничном переходе Гурбулаг-Безирган между Турцией и Ираном, в связи с чем компании-перевозчики предпочитают осуществлять перевозки через Нахчыван.

"Для обеспечения интенсивного и быстрого проезда транспортных средств по территории Нахчыванской Автономной Республики таможенные органы работают в усиленном режиме", - отметил Мусаев.

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