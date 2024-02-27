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В Грузии проходит региональное мероприятие по Среднему коридору

В Грузии проходит региональное мероприятие по Среднему коридору Сегодня в столице Грузии Тбилиси проходит региональное мероприятие, посвященное недавно опубликованному исследованию Всемирного банка под названием "Торгово-транспортный средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокр
Инфраструктура
27 февраля 2024 г. 11:14
В Грузии проходит региональное мероприятие по Среднему коридору

Сегодня в столице Грузии Тбилиси проходит региональное мероприятие, посвященное недавно опубликованному исследованию Всемирного банка под названием "Торгово-транспортный средний коридор – отраслевая политика и инвестиции для утроения грузоперевозок и сокращения вдвое времени в пути к 2030 году".

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие представители правительств Грузии, Азербайджана, Казахстана и Армении, а также представители госпредприятий, частного сектора и мозговых центров.

На мероприятии обсуждаются основные результаты исследований Всемирного банка.

Целью является разработка регионального подхода для повышения операционной эффективности коридора и устранения существующих проблем.

Азербайджан на мероприятии представляют заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов, начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанлы.

В рамках мероприятия будет также представлено исследование Всемирного банка на тему "Цифровизация среднего коридора".

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Версия на английском языке Georgia hosting regional event on Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda Orta Dəhlizlə bağlı regional tədbir keçirilir

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