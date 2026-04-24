В Физули открыт новый детский сад на 240 мест

В городе Физули (Карабахский регион Азербайджана) состоялось открытие детского сада-яслей №1.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, а также специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, жители города и дети.

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 мест и построено на территории площадью 2,4 гектара. Здание включает групповые и административные помещения, спальни, залы для танцев, спорта и музыки, бассейн, раздевалки, кухню, методический и компьютерный кабинеты, медицинский кабинет, изолятор, прачечную, а также специализированные помещения для обработки продуктов и хранения продовольствия.

Кроме того, на территории обустроены игровые площадки и создана вся необходимая инфраструктура для комфортного пребывания детей.

В детском саду созданы все условия для получения детьми первых знаний, их развития и досуга.