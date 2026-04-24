    Füzulidə körpələr evi-uşaq bağçasının açılışı olub

    Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş və yenidən qurulan Füzuli şəhərində 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının açılışı olub.

    "Report"un Füzuliyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, açılış mərasimində iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev, Prezidentin Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Füzuli şəhər sakinləri, o cümlədən körpələr iştirak edib.

    Bildirilib ki, körpələr evi-uşaq bağçası 2 mərtəbəli, 240 yerlik olmaqla 2,4 hektar torpaq sahəsində inşa edilib. Binada qrup, inzibati, yataq otaqları, rəqs, idman və musiqi zalları, hovuz, soyunub-geyinmə otaqları, mətbəx, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş metodika otağı, kompüter otağı, həkim otağı, dezinfeksiya otağı, izolyator palata, camaşırxana, tərəvəzlərin ilkin emalı sexi, tərəvəz sexi, ət-balıq sexi, quru ərzaq anbarı, işçi heyəti üçün yeməkxana, elektrik və server otaqları, həmçinin həyətində oyun meydançaları və digər zəruri infrastruktur qurulub.

    Burada uşaqların ilkin biliklərə yiyələnməsi, rahatlığı və əylənməsi üçün bütün zəruri şərait yaradılıb.

    Füzulidə körpələr evi-uşaq bağçasının açılışı olub
    Füzuli Körpələr evi-uşaq bağçası Mikayıl Cabbarov Emin Əmrullayev Emin Hüseynov Vahid Ələkbərov Rasim Əmrəliyev
    В Физули открыт новый детский сад на 240 мест

