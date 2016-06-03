​В этом году до 53 контейнерных поездов пройдут по коридору Китай-Азербайджан-Европа

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в 2016 году планируется организовать прохождение до 53 контейнерных поездов по маршрутам из Китая через Казахстан в Баку, Тбилиси и Стамбул. Как передает Report со ссылкой на Экспресс К, об этом заявил глава АО "Казахстанские железные дороги" Аскар Мамин.

"По Транскаспийскому международному транспортному маршруту запущен контейнерный сервис Nomad Express, организованы пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Турцию и обратно, а также из Украины в Китай. В текущем 2016 году планируется организовать до 53 контейнерных поездов по маршрутам Китай-Баку, Китай-Тбилиси, Китай-Стамбул", - отметил А.Мамин.

По его словам, планируется запуск контейнерных поездов из прибалтийских стран через порты Черного моря с интеграцией с контейнерным сервисом Nomad Express назначением в Казахстан, страны Центральной Азии и Китай. Потенциал Транскаспийского маршрута как моста между Азией и Европой к 2020 году оценивается в 300 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

По утверждению главы КЖД, формируются оптимальные транзитные коридоры через Казахстан – Китай-Европа-Китай; Север-Юг; ТМТМ. В целом потенциал перевозок по данным коридорам оценивается к 2020 году в 2 млн. контейнеров ДФЭ в год. При этом в 2016 году по территории Казахстана в направлении КНР-ЕС-КНР будет перевезено 100 тыс. контейнеров.