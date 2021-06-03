В Джебраиле будет проложен новый оросительный канал

Водоснабжение освобожденного от оккупации Джебраильского района будет улучшено посредством гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы".

Водоснабжение освобожденного от оккупации Джебраильского района будет улучшено посредством гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы".

Об этом Report сообщил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафиг Асланов.

Водохранилище "Худаферин" имеет вместимость более 1,6 млрд кубометров воды. В 13 км ниже него расположено водохранилище “Гыз галасы”, вместимость которого составляет 62 млн кубометров воды. На них планируется и производство электроэнергии. На ГЭС “Худаферин” будет производиться 100 мегаватт электроэнергии, на "Гыз галасы" - 40 мегаватт. В то же время после завершения строительства водохранилища ”Худаферин" улучшится водоснабжение более 250 тысяч гектаров территории. А из водохранилища ”Гыз галасы" планируется проложить новый канал с водопропускной способностью 50 кубометров в секунду, тем самым будет обеспечено орошение 12 тысяч гектаров на территории Джебраильского района", - отметил он.