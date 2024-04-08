В дни праздника Рамазан автовокзалы перейдут на усиленный режим работы

С 10 по 14 апреля - в дни праздника Рамазан автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим работы.

С 10 по 14 апреля - в дни праздника Рамазан автовокзалы в Азербайджане перейдут на усиленный режим работы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

В агентстве отметили, что всем автовокзалам и автостанциям даны поручения обеспечивать в полной мере непрерывность и безопасность движения транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Также поручено предотвратить искусственное повышение цен на билеты в кассах, возникновение заторов в связи с большим наплывом пассажиров, и строго соблюдать расписание движения автобусов.

В Бакинском международном автовокзальном комплексе в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за соблюдением правил безопасности при перевозке пассажиров, интервалом движения автобусов на маршрутах.

Кроме того, в праздничные дни на линии будет выпущено необходимое количество дополнительных автобусов.