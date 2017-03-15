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    В дни Новруз байрамы железнодорожное ведомство будет работать в усиленном режиме

    К пассажирским поездам подсоединят дополнительные вагоны© ady.az

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в дни празднования Новруз байрамы будет работать в усиленном режиме.

    Об этом сообщила Report начальник отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

    "В связи с увеличением плотности пассажиров в преддверии праздника к пассажирским поездам, курсирующим внутри страны, ежедневно будут подсоединять 20-25, а иногда и 30 дополнительных вагонов. Продажа билетов на пассажирские вагоны проводится за 10 дней, а билетов на дополнительные вагоны - в день их подсоединения", - говорится в информации. 

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