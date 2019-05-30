В день финала Лиги Европы УЕФА услугами метрополитена воспользовались около 762 000 пассажиров

29 мая услугами Бакинского метрополитена воспользовались 761 717 человек.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, данный показатель на 171 717 человек или 29,1% превышает показатель обычных дней.

Отметим, что за день услугами Бакинского метрополитена в среднем пользуются 590-600 тысяч человек.

Б.Мамедов также назвал количество пассажиров, перевезенных в метро в период работы ЗАО в усиленном режиме - 00:00-04:00. За этот промежуток времени услугами метро воспользовались 43 529 пассажиров.

Напомним, что вчера в Баку состоялся финал Лиги Европы УЕФА.