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В день финала Лиги Европы УЕФА услугами метрополитена воспользовались около 762 000 пассажиров

В день финала ЛЕ метрополитеном воспользовались 762 000 человек

29 мая услугами Бакинского метрополитена воспользовались 761 717 человек.  

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов. 

По его словам, данный показатель на 171 717 человек или 29,1% превышает показатель обычных дней.  

Отметим, что за день услугами Бакинского метрополитена в среднем пользуются 590-600 тысяч человек. 

Б.Мамедов также назвал количество пассажиров, перевезенных в метро в период работы ЗАО в усиленном режиме - 00:00-04:00. За этот промежуток времени услугами метро воспользовались 43 529 пассажиров.

Напомним, что вчера в Баку состоялся финал Лиги Европы УЕФА.  

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