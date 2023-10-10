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В декабре AZAL начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин 

В декабре AZAL начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин  Национальный авиаперевозчик Азербайджана начнет осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 16:34
В декабре AZAL начинает выполнение рейсов из Баку в Пекин 

Национальный авиаперевозчик Азербайджана начнет осуществление рейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, первый рейс по этому направлению запланирован на 19 декабря.

Рейсы из Баку в Пекин и обратно будут выполняться дважды в неделю - по вторникам и воскресеньям.

Перед путешествием в Китай на самолете необходимо заполнить анкету здоровья и сохранить полученный QR-код на телефоне. Наличие этого QR-кода является обязательным условием для посадки на рейс как в Баку, так и в Пекине.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно приобрести на официальном сайте - www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиакомпании.

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Версия на английском языке AZAL launches flights from Baku to Beijing
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakıdan Pekinə uçuşlara başlayır

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