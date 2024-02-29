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В ближайшие 5-7 лет в Баку будут построены 10 новых станций метро

В ближайшие 5-7 лет в Баку будут построены 10 новых станций метро В рамках плана строительства, утвержденного Наблюдательным советом ЗАО "Бакинский метрополитен", в ближайшие 5-7 лет в Баку планируется построить 10 новых станций метро.
Инфраструктура
29 февраля 2024 г. 15:52
В ближайшие 5-7 лет в Баку будут построены 10 новых станций метро

В рамках плана строительства, утвержденного Наблюдательным советом ЗАО "Бакинский метрополитен", в ближайшие 5-7 лет в Баку планируется построить 10 новых станций метро.

Как сообщает Report, об этом главный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов сообщил на конференции "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".

"План предусматривает приоритетное строительство 10 новых станций метро в Баку в ближайшие 5-7 лет по минимальному сценарию. С 2022 года на строительство и реконструкцию метро, а также покупку новых вагонов выделено 194,6 млн манатов", - добавил Алиханов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaxın 5-7 ildə 10 yeni metro stansiyasının tikintisi planlaşdırılır

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