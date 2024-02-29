Замминистра транспорта: Последний раз я пользовался метро в 90-е годы

Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" проходит конференция на тему "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".

Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" проходит конференция на тему "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".

Как сообщает Report, присутствовавший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта, член Наблюдательного совета Бакинского метро Самир Мамедов заявил, что последний раз пользовался метро в 90-х годах.

Он объяснил это его назначениями на различные должности и предоставлением служебного автомобиля.

"Сейчас же члены Наблюдательного совета приняли решение пользоваться метрополитеном с целью оценки удовлетворенности пассажиров", - сказал замминистра.

Генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, принимавший участие в конференции, также отметил, что последний раз пользовался метрополитеном в студенческие годы – в 1993-1996 годах.