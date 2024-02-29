О нас

Замминистра транспорта: Последний раз я пользовался метро в 90-е годы

Замминистра транспорта: Последний раз я пользовался метро в 90-е годы Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" проходит конференция на тему "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".
Инфраструктура
29 февраля 2024 г. 15:10
Замминистра транспорта: Последний раз я пользовался метро в 90-е годы

Сегодня в ЗАО "Бакинский метрополитен" проходит конференция на тему "Неизменные ценности, меняющиеся возможности".

Как сообщает Report, присутствовавший на мероприятии заместитель министра цифрового развития и транспорта, член Наблюдательного совета Бакинского метро Самир Мамедов заявил, что последний раз пользовался метро в 90-х годах.

Он объяснил это его назначениями на различные должности и предоставлением служебного автомобиля.

"Сейчас же члены Наблюдательного совета приняли решение пользоваться метрополитеном с целью оценки удовлетворенности пассажиров", - сказал замминистра.

Генеральный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга Руслан Алиханов, принимавший участие в конференции, также отметил, что последний раз пользовался метрополитеном в студенческие годы – в 1993-1996 годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Samir Məmmədov: "Sonuncu dəfə metrodan 90-cı illərdə istifadə etmişəm"

Самое важное

Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi