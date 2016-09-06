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    В Батуми состоится международная конференция, посвященная Каспийско-Черноморскому транспортному коридору

    На мероприятии обсудят вопросы инфраструктуры региона

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ В Батуми (Грузия) состоится международная конференция, посвященная Каспийско-Черноморскому транспортному коридору. Как передает Report, на III международной конференции "Argus Каспийско-Черноморский транспортный коридор 2016", запланированной на 15-16 сентября, будут обсуждаться вопросы развития транспортного коридора, новые услуги и маршруты, морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, транзитные грузоперевозки между каспийским и черноморским регионом и другие темы.

    В ходе двухдневного мероприятия руководители транспортных компаний из 15 стран поделятся собственным опытом и внедренными в компаниях новшествами. На собрании ожидается участие компаний из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Украины, Туркменистана, Узбекистана, России и др. 

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