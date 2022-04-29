В Баку временно изменят схему движения трех автобусных маршрутов

В связи с ремонтными работами на проспекте Азадлыг, которые начнутся завтра с 08:00 и продолжатся до 20:00 1 мая, временно и частично будет ограничено движение транспортных средств на участке данного проспекта от улицы Сахиба Зейналова до улицы Иззата Гам

В связи с ремонтными работами на проспекте Азадлыг, которые начнутся завтра с 08:00 и продолжатся до 20:00 1 мая, временно и частично будет ограничено движение транспортных средств на участке данного проспекта от улицы Сахиба Зейналова до улицы Иззата Гамидова.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В случае, если в связи с ремонтными работами на указанном проспекте будет введено полное ограничение на движение транспортных средств, в схему движения по регулярным маршрутам № 4, 85 и 88 на этой территории будут внесены соответствующие изменения, движение по ним будет организовано по альтернативным улицам.