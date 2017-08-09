В Баку впервые установлены односекционные светофоры

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ На дорогах, построенных в рамках проекта "Советской", установлен 251 дорожный знак различного назначения. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

По информации, на указанной территории проложено 17 пешеходных дорожек. Регулируемые пешеходные переходы обозначены специальной прерывистой линией. На проезжей части дороги написаны предупреждения для пешеходов, призывающие их быть внимательными на дорогах, в том числе и на английском языке. На опорах светофоров также установлены информационные табло на трех языках языках (азербайджанском, русском и английском).

Впервые здесь на пешеходных переходах установлены односекционные светофоры с желтым светом. В общей сложности на территории установлены 44 единицы светофоров, 8 из них оснащены специальными сенсорами. Они предназначены для безопасного перехода дороги лицами с нарушениями зрения, которые прикосновением к сенсору могут перевести светофор в режим для пешеходов.