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В Баку усилят контроль за работой кондиционеров в автобусах

В Баку усилят контроль за работой кондиционеров в автобусах Бакинское транспортное агентство направило предупредительные письма компаниям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в столице, с тем чтобы были приняты необходимые меры в связи с переходом на летний сезон.
Инфраструктура
1 июня 2022 г. 10:27
В Баку усилят контроль за работой кондиционеров в автобусах

Бакинское транспортное агентство направило предупредительные письма компаниям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в столице, с тем чтобы были приняты необходимые меры в связи с переходом на летний сезон.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.

"Учитывая повышение температуры воздуха, перевозчикам дано указание с сегодняшнего дня задействовать системы охлаждения. В целях выполнения требования будут приняты меры контроля. Если выявятся недостатки, перевозчику будет предписано устранить их в кратчайшие сроки", - сказал М. Агаев.

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Версия на азербайджанском языке Bakıdakı avtobuslarda kondisionerlərin işləməsinə nəzarət gücləndiriləcək

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