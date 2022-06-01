В Баку усилят контроль за работой кондиционеров в автобусах

Бакинское транспортное агентство направило предупредительные письма компаниям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в столице, с тем чтобы были приняты необходимые меры в связи с переходом на летний сезон.

Бакинское транспортное агентство направило предупредительные письма компаниям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки в столице, с тем чтобы были приняты необходимые меры в связи с переходом на летний сезон.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил пресс-секретарь агентства Маис Агаев.

"Учитывая повышение температуры воздуха, перевозчикам дано указание с сегодняшнего дня задействовать системы охлаждения. В целях выполнения требования будут приняты меры контроля. Если выявятся недостатки, перевозчику будет предписано устранить их в кратчайшие сроки", - сказал М. Агаев.