​В Баку учрежден Международный транскаспийский транспортный консорциум

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Баку состоялась встреча операторов Международного транскаспийского транспортного маршрута, в ходе которой было подписано Соглашение о создании Международного транскаспийского транспортного консорциума. Участниками консорциума стали ООО ADY Express и ООО ACSC Logistics от Азербайджана, АО KTZ Express от Казахстана и ООО Trans Caucasus Terminals от Грузии.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

На собрании обсуждались вопросы создания управленческой структуры, Наблюдательного совета консорциума и выбора председателя Совета.

По итогам переговоров был принято решение о создании Наблюдательного совета, в который вошли представители от каждого члена консорциума. Председателем избран зампредседателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов. В заключение встречи стороны подписали протокол. В то же время принято решение об утверждении в мае расписания грузовых поездов по данному маршруту.

Отметим, что курсирующий по Транскаспийскому транспортному маршруту поезд Nomad Express доставляет грузы из Китая в Европу в течение 10-12 дней. Это одно из преимуществ транспортного коридора. После завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс грузопропускная способность коридора возрастет, а сроки доставки сократятся.