В Баку реконструирована дорога, объединяющая Сабунчинский и Сураханский районы

Продолжаются работы по реконструкции дорог, считающихся важной транспортной артерией города Баку. В рамках этого Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана была завершена работа по реконструкции центральной дороги, объединяющей 2 района и 3 поселка.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Автодорога, объединяющая поселок Бакиханова Сабунчинского района и поселки Гарачухур и Ени Сураханы Сураханского района, реконструирована, ей придан новый и современный вид. Протяженность данной дороги составляет 5,1 км. Из них 1,6 км дороги является четырехполосной, ширина проезжей части составляет 20 метров, 3,5 км дороги представляют собой двухполосную проезжую часть шириной 8 метров.

"Требовалась реконструкция дороги, объединяющей поселки Бакиханова, Гарачухур, Ени Сураханы двух районов Баку, и являющаяся основной дорогой, используемой жителями этих поселков. Дорога эксплуатировалась долгие годы, на проезжей части образовались провалы, деформации оползневого характера. Это, в свою очередь, приводило к определенным проблемам в движении", - сообщили в агентстве.