    В Баку прошел I Форум молодых железнодорожников

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 14:42
    В Баку прошел I Форум молодых железнодорожников

    В Баку в рамках 83-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ состоялся I Форум молодых железнодорожников.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), на форуме была подчеркнута важность поддержки развития молодых железнодорожников, проведены обсуждения по обеспечению взаимодействия в различных направлениях, а также организованы соревнования по практическому применению железнодорожных навыков.

    После обсуждений была принята Бакинская декларация о сотрудничестве стран СНГ в области молодежной политики.

    В декларации молодые специалисты железнодорожных организаций Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана высоко оценили положительную роль Совета в развитии молодежи.

    В рамках документа было достигнуто соглашение о проведении регулярного обмена мнениями между Советом и молодыми железнодорожниками, подготовке предложений по актуальным вопросам, входящим в круг интересов современной молодежи, укреплении культурного обмена посредством различных мероприятий, пропаганде здоровья, реализации совместных программ об образовании, саморазвитии и молодежной политике.

    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib
    Baku hosts first Young Railway Workers Forum as part of CIS council meeting

