    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib

    İnfrastruktur
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:14
    Bakıda I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib

    Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) Dəmiryol Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası çərçivəsində I Gənc Dəmiryolçular Forumu keçirilib.

    "Report" "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə (ADY) istinadən xəbər verir ki, forumda gənc dəmiryolçuların inkişafına dəstəyin vacibliyi vurğulanıb, müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsi barədə geniş müzakirələr aparılıb, həmçinin dəmiryolçu bacarıqlarının praktiki tətbiqi üzrə yarışma təşkil olunub.

    Müzakirələrdən sonra MDB ölkələrinin gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlığı haqqında Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib.

    Bəyannamədə Azərbaycan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın dəmiryol qurumlarının gənc mütəxəssisləri tərəfindən Şuranın müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən gənclərin birgə inkişafındakı müsbət rolu yüksək qiymətləndirilib.

    Sənəd çərçivəsində Şura və gənc dəmiryolçular arasında müntəzəm fikir mübadiləsinin aparılması, müasir gəncliyin maraq dairəsində olan aktual məsələlər barədə təkliflərin hazırlanması, müxtəlif tədbirlər vasitəsilə mədəni mübadilənin gücləndirilməsi, sağlamlığın təşviqi, təhsil, özünüinkişaf və gənclər siyasəti haqqında birgə proqramların həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə edilib.

    Forumda dəmiryol sənayesində gənclərin iştirakının genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətin davam etdiriləcəyi bəyan edilib.

