В Баку привлекут к ответственности лиц, загрязняющих и наносящих повреждения автобусам

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ После возвращения с маршрута в гараж все автобусы ООО BakuBus моют снаружи и изнутри.

Как сообщили Report из компании, в последнее время, помимо брошенного мусора, в салонах автобусов обнаруживаются различные повреждения, нанесенные пассажирами.

"Все эти случаи расследованы и, благодаря видеокамерам, личности пассажиров, допустивших подобные действия, установлены. В отношении них будут предприняты меры в соответствии с законодательством", - заявили в компании.