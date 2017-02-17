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    В Баку привлекут к ответственности лиц, загрязняющих и наносящих повреждения автобусам

    Их личности устанавливаются с помощью видеокамер наблюдения

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ После возвращения с маршрута в гараж все автобусы ООО BakuBus моют снаружи и изнутри. 

    Как сообщили Report из компании, в последнее время, помимо брошенного мусора, в салонах автобусов обнаруживаются различные повреждения, нанесенные пассажирами.

    "Все эти случаи расследованы и, благодаря видеокамерам, личности пассажиров, допустивших подобные действия, установлены. В отношении них будут предприняты меры в соответствии с законодательством", - заявили в компании.

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