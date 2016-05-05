В Баку подписан протокол о введении тарифов Транскаспийского международного транспортного маршрута

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сегодня завершилось очередное заседание рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. По итогам мероприятия с участием делегаций Азербайджана, Казахстана, Грузии и Украины подписан протокол.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", протокол предусматривает введение конкурентоспособных тарифов на грузоперевозки по маршруту Китай - регион Средней Азии - Черноморский бассейн - Украина - Европа и в обратном направлении. Тарифы будут окончательно установлены на очередном заседание рабочей группы, которое состоится 17 мая в Грузии, и будут введены с 1 июня.

В документе также нашел отражение пункт об организации контейнерных перевозок по маршруту Достык/Алтынгёль - Актау - Баку (Алят) - Батуми, включающий среднюю скорость, длину поездов и график движения.