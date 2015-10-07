​В Баку отремонтируют еще одну дорогу

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта приступило к ремонту еще одной дороги в Баку. Строительно-ремонтные работы будут проводиться на участке проезжей части улицы Микаила Алиева Низаминского района.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", нуждающийся в ремонте участок дороги протяженностью 1 375 метров, шириной 26,5 метров находится между улицами Мехди Аббасова и Рустама Рустамова. Здесь ремонтные работы проводятся совместно со структурами, занимающимися прокладкой коммуникационных линий.

В целом, планируется укладка асфальта на территории общей площадью 36 500 кв. метров и замена бордюров протяженностью 1 700 погонных метров.

В рамках строительно-ремонтных работ для комфортного и безопасного движения пассажиров будет проложен тротуар шириной 1,5 м, по обеим сторонам дороги установлены новые и современные осветительные опоры. Помимо этого, в необходимых местах будет установлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий.