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    ​В Баку отремонтируют еще одну дорогу

    Проезжая часть дороги находится в непригодном состоянии

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта приступило к ремонту еще одной дороги в Баку. Строительно-ремонтные работы будут проводиться на участке проезжей части улицы Микаила Алиева Низаминского района.

    Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис", нуждающийся в ремонте участок дороги протяженностью 1 375 метров, шириной 26,5 метров находится между улицами Мехди Аббасова и Рустама Рустамова. Здесь ремонтные работы проводятся совместно со структурами, занимающимися прокладкой коммуникационных линий.

    В целом, планируется укладка асфальта на территории общей площадью 36 500 кв. метров и замена бордюров протяженностью 1 700 погонных метров.

    В рамках строительно-ремонтных работ для комфортного и безопасного движения пассажиров будет проложен тротуар шириной 1,5 м, по обеим сторонам дороги установлены новые и современные осветительные опоры. Помимо этого, в необходимых местах будет установлена система отвода дождевых стоков, заменены железобетонные плиты и люки коммуникационных линий.

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