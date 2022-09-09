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В Баку отремонтирована улица Музаффара Нариманова

В Баку отремонтирована улица Музаффара Нариманова Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт улицы Музаффара Нариманова в Наримановском районе Баку.
Инфраструктура
9 сентября 2022 г. 13:29
В Баку отремонтирована улица Музаффара Нариманова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт улицы Музаффара Нариманова в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, улица длиной 1 830 метров имеет важное значение для сообщения между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

В рамках ремонтных работ восстановлено асфальтобетонное покрытие, пешеходные дорожки, установлены новые решетки для стока вод.

Круговой перекресток на пересечении улицы Музаффара Нариманова с улицей Халила Рзы Улутюрка ликвидирован. В ближайшее время планируется установка светофоров на указанном участке на основе проекта, подготовленного соответствующими структурами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının Müzəffər Nərimanov küçəsi təmir edilib

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