В Баку отремонтирована улица Музаффара Нариманова

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт улицы Музаффара Нариманова в Наримановском районе Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило ремонт улицы Музаффара Нариманова в Наримановском районе Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, улица длиной 1 830 метров имеет важное значение для сообщения между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

В рамках ремонтных работ восстановлено асфальтобетонное покрытие, пешеходные дорожки, установлены новые решетки для стока вод.

Круговой перекресток на пересечении улицы Музаффара Нариманова с улицей Халила Рзы Улутюрка ликвидирован. В ближайшее время планируется установка светофоров на указанном участке на основе проекта, подготовленного соответствующими структурами.