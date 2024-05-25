Абдулкадир Уралоглу: По железнодорожной линии БТК перевезено 1,47 млн тонн грузов

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На сегодняшний день по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) перевезено 1,47 млн тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, данная цифра показывает, насколько важна эта транспортная коммуникация для региона.

Отметим, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет железнодорожные сети Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. БТК позволяет вдвое сократить время на транспортировку грузов. Железная дорога упрощает доступ стран Центральной Азии - Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана к европейским и мировым рынкам.

По территории Азербайджана пролегает 504 км железной дороги, общая протяженность которой составляет 846 км. Через Грузию проходит 263 км, Турцию - 79 км железнодорожной линии.