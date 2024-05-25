Абдулкадир Уралоглу: По среднему коридору будут курсировать 1 500 блок-поездов в год

14:23

В среднесрочной перспективе по Среднему коридору и железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) между Турцией и Китаем планируется движение 200 блок-поездов в год.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По его словам, в долгосрочной перспективе по этому маршруту число блок-поездов планируется довести до 1 500 и грузов до 6,5 млн тонн в год: ”Мы также планируем сократить время доставки грузов между Турцией и Китаем с 12 до 10 дней".