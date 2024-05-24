В Азербайджане регистрация прав собственности на недвижимость снизилась на 33%

В январе-апреле этого года в Азербайджане зарегистрировано 121 061 право собственности на недвижимое имущество, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-апреле этого года в Азербайджане зарегистрировано 121 061 право собственности на недвижимое имущество, что на 32,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу имущественных вопросов при Министерстве экономики.

За отчетный период из общего числа зарегистрированного имущества на первичную регистрацию пришлось 18 440 (15,2%), на вторичную - 102 621 (84,8%), что на 34,1% и 32,2% меньше, чем год назад соответственно.

За отчетный период 17 896 из зарегистрированного имущества составили частные дома и дачи, 26 445 – квартир, 72 951 – земельный участок, 1 047– нежилые здания, 2 470 – нежилые помещения, 240 – имущественные комплексы и 12 - многоэтажные жилые здания.

Отмечается, что 29 798 оформленных в собственность объектов недвижимости расположены в Баку, остальные - в регионах.

За 4 месяца составлено 90 043 технических паспорта, зарегистрировано 22 387 ипотечных договоров.