Казахстан и Китай запустили пробную автоперевозку грузов по Среднему коридору из порта Курык в Баку

Казахстан и Китай запустили в тестовом режиме транзитную автоперевозку грузов в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) из морского порта Курык в Баку.

Казахстан и Китай запустили в тестовом режиме транзитную автоперевозку грузов в Европу по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) из морского порта Курык в Баку.

Об этом сообщили Report в министерстве транспорта Казахстана.

"В Актау состоялось заседание казахстанско-китайской совместной комиссии по автоперевозкам, в рамках которого впервые в истории был дан старт пробной транзитной автоперевозке грузов по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия через морские порты Курык и Баку", - сообщает ведомство.

В частности, по информации Минтранса, первые три китайских грузовика весом 80 тонн, выехавшие из г. Урумчи, 23 мая были загружены на паром в порту Курык для дальнейшего следования в Баку по маршруту Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия.

“Подписанное в прошлом году соглашение с китайской стороной по автоперевозкам стало ключевым моментом взаимовыгодного сотрудничества, открывая безграничные возможности и перспективы для дальнейшего развития торговых связей. Впервые в истории автотранспорт двух стран получает доступ напрямую доехать во все крупные торговые города сторон и даже совершать транзитный проезд по территориям", - заявил на заседании комиссии председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранса Казахстана Али Алтай.

По его словам, сотни миллионов тонн грузов из Китая до западных стран доставляются морем, в сроки до 52 дней, в меньшем объеме грузы идут по железной дороге – за сроки до 22 дней. Благодаря использованию Среднего коридора автотранспорт может сократить до 12 дней, доставляя груз "от двери до двери" без промежуточной ее погрузки/выгрузки.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.