Утвержден протокол о строительстве участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Утвержден "Протокол о внесении изменений в "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Грузии о финансировании, проектировании, строительстве, реабилитации-реконструкции и принципах и условиях функционирования железнодорожного участка о

Утвержден "Протокол о внесении изменений в "Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Грузии о финансировании, проектировании, строительстве, реабилитации-реконструкции и принципах и условиях функционирования железнодорожного участка от Марабды до границы Турецкой Республики (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии "Баку-Тбилиси-Карс", подписанное 30 апреля 2024 года в Баку и Тбилиси" от 7 февраля 2007 года".

Как передает Report , соответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно документу, после вступления в силу Протокола Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана должно обеспечить реализацию его положений, Министерству иностранных дел поручено направить правительству Грузии уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола.