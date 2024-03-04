В Баку ограничено движение транспорта вокруг сада имени Хагани

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) ограничило движение транспортных средств вокруг сада имени Хагани в Баку.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) ограничило движение транспортных средств вокруг сада имени Хагани в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно мониторингу, проведенному на данной территории, в часы пик вокруг парка проезжает до 800 автомобилей. В результате на улице Академика Зарифы Алиевой и пересекающих ее улицах наблюдалось большое скопление транспорта, что создавало неудобства для пешеходов.

На этой территории, где наблюдалось очень большое количество пешеходов, необходимо было создать безопасную зону отдыха.

В связи с новым проектом ИВ города Баку предусмотрено проведение работ по благоустройству этой территории.