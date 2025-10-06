В Баку на WUF13 прибудут более 20 тыс. гостей

На Всемирный форум городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, прибудут более 20 тыс. гостей.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам руководитель Программы ООН по населенным пунктам в Азербайджане Анна Соаве во время презентации Азербайджанской кампании городского развития в Университете ADA.

Она отметила, что WUF13 является одним из крупнейших мероприятий в мире: "Это крупнейшее мероприятие, полностью сфокусированное на теме городского развития. Надеемся, что в следующем году в Баку приедут более 20 тыс. человек".

Она добавила, что до Форума планируется ряд инициатив с партнерами, что и было в центре внимания сегодняшней презентации.

"Здесь мы объяснили, с какими заинтересованными сторонами мы ожидаем партнерства. Сюда входят члены правительства, ответственные за принятие решений, органы местного самоуправления, члены парламента, молодежь, женщины, гражданское общество, исследовательские центры, благотворительные организации, научно-исследовательские институты, академия и люди с инвалидностью", - отметила Соаве.