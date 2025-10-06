İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:18
    Bakıda keçiriləcək WUF13-ə 20 mindən çox qonaq gələcək
    Anna Soave

    2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumuna (WUF13) iştirak üçün 20 000-dən çox qonaq gələcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ADA Universitetində 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) çərçivəsində keçirilən Azərbaycan Şəhərsalma Kampaniyası ilə bağlı təqdimatda BMT-nin Məskunlaşma Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Anna Soave jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, WUF13 dünyanın ən böyük tədbirlərindən biridir: "Mütləq olaraq şəhərsalma mövzusuna fokuslanan ən böyük tədbirdir. Ümid edirik ki, gələn il Bakıya 20 000-dən çox insan gələcək".

    O əlavə edib ki, bu tədbirə qədər tərəfdaşlarla bir sıra təşəbbüslər planlaşdırılır ki, bu da bugünkü təqdimatın diqqət mərkəzində idi: "Burada biz hansı maraqlı tərəflərlə işləməyi gözlədiyimizi izah etdik. Bura hökumət üzvləri, milli qərar qəbul edənlər, yerli idarəetmə orqanları, parlament üzvləri, gənclər, qadınlar, vətəndaş cəmiyyəti, tədqiqat mərkəzləri, xeyriyyə təşkilatları, elmi-tədqiqat institutları, akademiya və əlilliyi olan şəxslər daxildir".

