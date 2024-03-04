В Баку на ряде улиц и проспектов наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Круг "20 Января";
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова;
10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
13. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".