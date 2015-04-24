​В Баку квартиры "под маяк" в манатах подорожали на 12%, а в долларах подешевели на 16%

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В марте этого года на первичном рынке недвижимого имущества по городу Баку средняя цена на предложенные квартиры "под маяк" снизилась на 16,38% (с 1 374 долларов за квадратный метр до 1 149 долларов за квадратный метр).

В национальной валюте в течение месяца цена на 1 квадратный метр жилья подорожала на 11,94% (возросла с 1 078 манатов за квадратный метр до 1 206 манатов за квадратный метр).

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежемесячном отчете мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd.

Наблюдающаяся между указанными в двух валютах суммами обратная зависимость связана с произошедшей в феврале этого года в стране девальвацией.

Количество общих предложений в рыночном портфеле составило 512 единиц. Большую часть квартир, предложенных на первичном рынке недвижимого имущества, составляет дешевое жилье, 1 квадратный метр которого предлагается менее чем за 1000 долларов. На долю средних квартир приходится жилье, 1 квадратный метр которого стоит в пределах 1000-1600 долларов за квадратный метр.

Квартиры указанных категорий по отдельности обладают на рынке долей в 43% и зафиксированная средняя рыночная цена составляет, соответственно, 795 долларов и 1220 долларов за квадратный метр.

Остальные 14% общих предложений в рыночном портфеле составляют дорогие квартиры, 1 квадратный метр которых стоит 1600 долларов и выше. Здесь средняя себестоимость равна 2 080 долларов за квадратный метр.

Исследования, проведенные в прошлом месяце мониторинговой группой MBA Ltd., показали, что цены предложенных на первичном рынке недвижимого имущества 1, 2 и 3-комнатных квартир "под маяк" в долларах по известным причинам заметно подешевели: "В рыночном портфеле по отчетному периоду количество предложенных квартир "под маяк" возросло по Ясамальскому и Наримановскому районам. В качестве основной причины приводится завершение строительства многих новостроек на этой территории. Что же касается Сабунчинского и Сабаильского районов, количество предложенных по этим районам квартир в новостройках сократилось. Причину этого можно объяснить востребованностью квартир в указанных районах".

В целом, объем предложений в жилых многоквартирных домах в течение месяца по-прежнему составил абсолютное большинство во II и III зонах города. Возникшая ситуация послужила повышению плотности населения в указанной зоне.

В отчете отмечается, что на первичном рынке недвижимого имущества самая дорогая квартира была зарегистрирована в Насиминском районе (2-х комнатная квартира "под маяк"). 1 квадратный метр расположенной вблизи станции метро "28 Мая" квартиры общей площадью 84 квадратных метра стоил 4 500 долларов. Самая дешевая квартира была предложена в поселке Ахмедлы. Один квадратный метр двухкомнатной квартиры общей площадью 115 квадратных метров был предложен за 520 долларов.

В информации отмечается, что в течение месяца на рынке недвижимости по столичным районам самый высокий рост цен в манатах зарегистрирован в новостройках Сабунчинского района (65%).

Цены на предложенную недвижимость (в долларах) в основном снизились в Сураханах (-22%) и Абшеронском районе (-21%).