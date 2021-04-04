В Баку будут изменены схемы движения нескольких маршрутных автобусов

Завтра, в связи с ремонтно-восстановительными работами на участке от пересечения улицы Худу Мамедова с улицей Ильгара Зульфугарова до улицы Мухаммеда Хади будет временно ограничено движение транспортных средств

Завтра, в связи с ремонтно-восстановительными работами на участке от пересечения улицы Худу Мамедова с улицей Ильгара Зульфугарова до улицы Мухаммеда Хади будет временно ограничено движение транспортных средств.

Как передает Report, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

По этой причине схемы движения маршрутных автобусов M1, M2, M6, 11 и 104 будут временно организованы в порядке, указанном ниже:

Экспресс-автобусы М1, М2, М6 будут следовать в направлении станции метро "Ази Асланов" по Украинскому кругу – улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, и далее по своим схемам движения;

Автобусы, работающие по регулярному маршруту №11 будут следовать по маршруту Украинский круг – улица Вунгтау – проспект Гянджа – улица Садыгджан;

Автобусы, работающие по маршруту 104 будут двигаться в направлении станции метро "Ази Асланов" по проспекту Гянджа - улице Вунгтау – Украинскому кругу - улице Мухаммеда Хади, сворачивая обратно, далее по своей схеме движения.