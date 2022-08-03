В бакинском поселке Бинагади начался ремонт четырех улиц

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонт четырех улиц в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонт четырех улиц в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку.

Как передает Report, об этом сообщает Агентство.

По информации, в поселке предусматривается ремонт 5,5 км улиц и дорог. В настоящее время дан старт проведению ремонтных работ на четырех улицах поселка общей протяженностью 2,4 км. Ремонт начался на улицах Алигейдара Гараева, Агамирага Исфагани, Микаила Алекперова и Джафара Джаббарлы.

В соответствии с "Инвестиционной программой" текущего года по Бинагадинскому району проводится ремонт улиц и дорог общей протяженностью 13,06 км.

В прошлом году агентство отремонтировало 15,4 км улиц в Бинагадинском районе.