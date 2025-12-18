Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    • 18 декабря, 2025
    • 12:32
    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Перевалка контейнеров в Бакинском международном морском порту в 2026 году превысит 110 тыс. TEU.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор порта Эльдар Салахов.

    "В современном мире грузовые перевозки стремительно переходят к контейнеризации. Бакинский порт также следует этому тренду, наращивая свои мощности. Реализация второй фазы проекта позволит нам обрабатывать до 25 млн тонн грузов и 500 тыс. контейнеров в год. В настоящее время ведутся проектные работы, и в ближайшие месяцы мы сможем оценить первые результаты", - отметил он.

    контейнеры TEU Бакинский морской порт Эльдар Салахов
    Gələn il Bakı Limanında 110 min TEU-dan çox yük aşırılacağı planlaşdırılır

    Последние новости

    12:44

    Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

    Другие страны
    12:43

    Казахстан и Япония подпишут соглашения на сумму свыше $3,7 млрд

    В регионе
    12:43

    Казахстан предложил создать единую платформы против дезинформации среди тюркских стран

    Медиа
    12:40

    Глава ЕК: Совет ЕС не завершит работу пока не примет решения по финансированию Украины

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

    Экология
    12:36

    Шекеринская и Симонян обсудили мир между Баку и Ереваном

    В регионе
    12:32

    В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году

    Инфраструктура
    12:30

    ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

    Медиа
    12:29

    Туристический центр "Шахдаг" объявил о начале зимнего сезона

    Туризм
    Лента новостей