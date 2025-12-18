В Бакинском порту планируется перевалка более 110 тыс. TEU в 2026 году
Инфраструктура
- 18 декабря, 2025
- 12:32
Перевалка контейнеров в Бакинском международном морском порту в 2026 году превысит 110 тыс. TEU.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил директор порта Эльдар Салахов.
"В современном мире грузовые перевозки стремительно переходят к контейнеризации. Бакинский порт также следует этому тренду, наращивая свои мощности. Реализация второй фазы проекта позволит нам обрабатывать до 25 млн тонн грузов и 500 тыс. контейнеров в год. В настоящее время ведутся проектные работы, и в ближайшие месяцы мы сможем оценить первые результаты", - отметил он.
