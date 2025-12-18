Gələn il Bakı Limanında 110 min TEU-dan çox yük aşırılacağı planlaşdırılır
İnfrastruktur
- 18 dekabr, 2025
- 12:12
Gələn il Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında 110 min TEU-dan çox yük aşırılacağı planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Limanın direktoru Eldar Salahov bildirib.
"Dünyada yükdaşıma sürətlə konteynerləşməyə doğru gedir. Bakı Limanı da bu trendə uyğun olaraq öz gücünü artırır. İkinci faza isə bizə illik 25 milyon ton yük və yarım milyon konteyner aşırılması imkanı verəcək. Hazırda layihələndirmə işləri davam edir. Yaxın aylarda ilkin nəticələr bəlli olacaq", - deyə o qeyd edib.
Xatırladaq ki, bu il Bakı Limanında 105 min TEU yük aşırılacağı planlaşdırılır.
Son xəbərlər
12:57
Rusiyadan Trampa qırmızı kürü hədiyyə edilibDigər ölkələr
12:53
Azərbaycan çempionunun qış fasiləsində hazırlıq planı müəyyənləşibFutbol
12:49
EDB sədri: "Hazırda 4 milyard dollarlıq layihələr razılaşdırma mərhələsindədir"Maliyyə
12:49
Yaroslav Mandron: "Özbəkistan EDB vasitəsilə MDB ölkələrinə ixracı təxminən 20 % artırmaq potensialına malikdir"Maliyyə
12:45
Komitə rəsmisi: Müəyyən videolarda uşaqların üzünün göstərilməsi qadağan edilə bilərSosial müdafiə
12:44
Almaniya Ukraynaya 70 milyon avro əlavə yardım ayırıbDigər ölkələr
12:42
NATO rəsmisi Simonyanla Bakı və İrəvan arasında sülhü müzakirə edibRegion
12:37
İş adamı: "KOB-ların inkişafına əsas maneələr lazımi kadrlara və maliyyəyə əlçatanlıqla bağlıdır"Biznes
12:35
Foto