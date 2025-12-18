Gələn il Bakı Limanında 110 min TEU-dan çox yük aşırılacağı planlaşdırılır

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    İnfrastruktur
    • 18 dekabr, 2025
    • 12:12
    Gələn il Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında 110 min TEU-dan çox yük aşırılacağı planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Limanın direktoru Eldar Salahov bildirib.

    "Dünyada yükdaşıma sürətlə konteynerləşməyə doğru gedir. Bakı Limanı da bu trendə uyğun olaraq öz gücünü artırır. İkinci faza isə bizə illik 25 milyon ton yük və yarım milyon konteyner aşırılması imkanı verəcək. Hazırda layihələndirmə işləri davam edir. Yaxın aylarda ilkin nəticələr bəlli olacaq", - deyə o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, bu il Bakı Limanında 105 min TEU yük aşırılacağı planlaşdırılır.

