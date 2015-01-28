Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Сегодня примерно в 08:30 в Бакинском метрополитене возникли технические неполадки в поезде №38, следовавшего по линии "Ази Асланов" - "Дярнягюль".

Как сообщил Report руководитель пресс-службы метрополитена Насими Пашаев, неполадки возникли при движении поезда от станции "Низами" до станции "Елмляр Академиясы". Несколько минут состав не удавалось привести в движение.

"Пассажиры были высажены, поезд отправлен в депо. В ближайшее время буду выявлены причины неполадок. Поезд опоздал примерно на 10 минут, был нарушен интервал движения поездов. Это привело к задержке в движении поездов", - отметил Н.Пашаев.

Представитель метрополитена отметил, что на линию уже выпущен дополнительный состав, в ближайшее время интервал движения будет восстановлен.