В бакинском метро женщина упала на рельсы

Сегодня в 12:51 на станции бакинского метро "Гянджлик" женщина упала на рельсы.

Сегодня в 12:51 на станции бакинского метро "Гянджлик" женщина упала на рельсы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, машинисту подъезжающего к станции поезда удалось остановить состав. Подача напряжения на контактный рельс была прекращена.

"В связи с инцидентом произошел сбой в графике движения поездов на "зеленой" и "красной" линиях, задержка составила около 10 минут", - сказал Мамедов.

Установлена личность упавшей на рельсы женщины, это Дильгюша Бакирова, 1967 года рождения.