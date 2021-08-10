В бакинском метро женщина упала на рельсы

Сегодня в 12:51 на станции бакинского метро "Гянджлик" женщина упала на рельсы.
Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, машинисту подъезжающего к станции поезда удалось остановить состав. Подача напряжения на контактный рельс была прекращена.
"В связи с инцидентом произошел сбой в графике движения поездов на "зеленой" и "красной" линиях, задержка составила около 10 минут", - сказал Мамедов.
Установлена личность упавшей на рельсы женщины, это Дильгюша Бакирова, 1967 года рождения.