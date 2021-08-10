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В бакинском метро женщина упала на рельсы

В бакинском метро женщина упала на рельсы Сегодня в 12:51 на станции бакинского метро "Гянджлик" женщина упала на рельсы.
Инфраструктура
10 августа 2021 г. 13:42
В бакинском метро женщина упала на рельсы

Сегодня в 12:51 на станции бакинского метро "Гянджлик" женщина упала на рельсы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, машинисту подъезжающего к станции поезда удалось остановить состав. Подача напряжения на контактный рельс была прекращена.

"В связи с инцидентом произошел сбой в графике движения поездов на "зеленой" и "красной" линиях, задержка составила около 10 минут", - сказал Мамедов.

Установлена личность упавшей на рельсы женщины, это Дильгюша Бакирова, 1967 года рождения.

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Версия на английском языке Woman falls on train track in Baku metro
Версия на азербайджанском языке Bakı metrosunda qadın qatar yoluna düşüb

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