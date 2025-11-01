В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

В бакинском метро запущен тестовый режим оплаты проезда с помощью банковских карт с поддержкой NFC, а также через сервисы Apple Pay и Google Pay.

Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", новая система уже действует на всех станциях Фиолетовой линии - "Ходжасан", "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября".

Отмечается, что после завершения испытаний технология будет внедрена на всех линиях метро.

В ведомстве добавили, что в период тестирования при возникновении технических трудностей пассажиры могут воспользоваться привычными способами оплаты, включая транспортные карты BakıKart.