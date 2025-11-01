В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты
Инфраструктура
- 01 ноября, 2025
- 14:08
В бакинском метро запущен тестовый режим оплаты проезда с помощью банковских карт с поддержкой NFC, а также через сервисы Apple Pay и Google Pay.
Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", новая система уже действует на всех станциях Фиолетовой линии - "Ходжасан", "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября".
Отмечается, что после завершения испытаний технология будет внедрена на всех линиях метро.
В ведомстве добавили, что в период тестирования при возникновении технических трудностей пассажиры могут воспользоваться привычными способами оплаты, включая транспортные карты BakıKart.
Последние новости
14:39
В Тебризе учебный самолет врезался в зданиеВ регионе
14:22
В SOCAR заявили о готовности сотрудничать со стартапами, имеющими готовый продуктИКТ
14:22
Южная Кореи рассчитывает на помощь лидера Китая в возобновлении диалога Сеула и ПхеньянаДругие страны
14:20
Страны ОТГ рассматривают возможность запуска туристических поездовТуризм
14:13
Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФАПК
14:08
В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские картыИнфраструктура
13:57
Президент Армении отправился с рабочим визитом в ЕгипетВ регионе
13:56
Стартап-экосистема Азербайджана охватывает 15% региона Кавказа и Центральной АзииИКТ
13:52