Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

    Инфраструктура
    • 01 ноября, 2025
    • 14:08
    В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

    В бакинском метро запущен тестовый режим оплаты проезда с помощью банковских карт с поддержкой NFC, а также через сервисы Apple Pay и Google Pay.

    Как сообщили Report в ЗАО "Бакинский метрополитен", новая система уже действует на всех станциях Фиолетовой линии - "Ходжасан", "Автовокзал", "Мемар Аджеми" и "8 Ноября".

    Отмечается, что после завершения испытаний технология будет внедрена на всех линиях метро.

    В ведомстве добавили, что в период тестирования при возникновении технических трудностей пассажиры могут воспользоваться привычными способами оплаты, включая транспортные карты BakıKart.

    Бакинское метро оплата Apple Pay Google Pay
    Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb
    Baku Metro tests contactless payments via Google Pay, Apple Pay, and bank cards

    Последние новости

    14:39

    В Тебризе учебный самолет врезался в здание

    В регионе
    14:22

    В SOCAR заявили о готовности сотрудничать со стартапами, имеющими готовый продукт

    ИКТ
    14:22

    Южная Кореи рассчитывает на помощь лидера Китая в возобновлении диалога Сеула и Пхеньяна

    Другие страны
    14:20

    Страны ОТГ рассматривают возможность запуска туристических поездов

    Туризм
    14:13

    Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФ

    АПК
    14:08

    В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

    Инфраструктура
    13:57

    Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет

    В регионе
    13:56

    Стартап-экосистема Азербайджана охватывает 15% региона Кавказа и Центральной Азии

    ИКТ
    13:52

    Премьер Канады планирует в 2026 году посетить Китай

    Другие страны
    Лента новостей