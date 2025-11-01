Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıb
İnfrastruktur
- 01 noyabr, 2025
- 13:46
Bakı metropolitenində keçid zamanı test rejimində NFC texnologiyasını dəstəkləyən bütün yerli bank kartları, eləcə də Apple Pay və Google Pay vasitəsilə ödəniş etmək mümkündür.
Bu barədə "Report"a "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
"Yenilik hazırda Bənövşəyi xəttin bütün stansiyalarında - "Xocəsən", "Avtovağzal", "Memar Əcəmi" və "8 Noyabr"da - sınaq mərhələsində tətbiq olunur və yaxın zamanda bütün xətlər üzrə aktivləşdiriləcək.
Sınaq mərhələsində texniki çətinliklərlə qarşılaşdıqda, sərnişinlər "BakıKart" və ya digər mövcud ödəniş üsullarından istifadə edə bilərlər", - deyə qeyd olunub.
Son xəbərlər
14:07
UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaqKomanda
14:01
Ermənistan Prezidenti Misirə işgüzar səfərə yollanıbDigər
13:50
Təbrizdə təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıbRegion
13:46
Bakı metrosunun keçidlərində NFC dəstəkləyən bank kartları ilə test rejimində ödəniş imkanı yaradılıbİnfrastruktur
13:37
Səbinə Salmanova: Omanda Azərbaycan səfirliyinin açılması tarixi hadisədir - MÜSAHİBƏXarici siyasət
13:36
G7 Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları fonunda Kiyevə dəstək vəd edirDigər ölkələr
13:35
"Express Lombard" 2 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
13:28
Vitali Kim: Nikolayevin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:26