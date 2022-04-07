В бакинском метро создана новая инфраструктурная зона

В целях приема материалов и оборудования, поступающих на территорию электродепо "Нариманов" ЗАО "Бакинский метрополитен", а также для вывоза и размещения производственных и бытовых отходов из туннелей в ночное время создана новая инфраструктурная зона - г

В целях приема материалов и оборудования, поступающих на территорию электродепо "Нариманов" ЗАО "Бакинский метрополитен", а также для вывоза и размещения производственных и бытовых отходов из туннелей в ночное время создана новая инфраструктурная зона - грузовой двор.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы структуры Бахтияр Мамедов, инфраструктура, эксплуатация которой только началась, уже оправдала себя.

"Благодаря этому участку депо стало более модернизированным, созданы новые функциональные возможности, внесены новшества, такие как новое качество, последовательность выполнения работ, применение санитарно-гигиенических норм, техника безопасности и, самое главное, сокращение автоматизированного и ручного труда. Без этого участка в течение десятилетий эти работы выполнялись разрозненно".

По словам представителя метрополитена, различные транспортируемые в туннели материалы - песок, гравий, щебень, собираются на отдельных участках, огороженных друг от друга, и загружаются непосредственно в хозяйственные поезда: "Это предотвратило потерю стройматериалов, а также позволило облегчить и ускорить разгрузку-погрузку. На участке созданы все условия для минимизации ручного труда. При создании грузового двора учитывалась и забота о персонале. Первый этаж построенного на участке двухэтажного здания отведен под эти цели".

По словам Б.Мамедова, также выполнены строительно-восстановительные работы в автопарке и гараже депо.