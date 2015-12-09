​В Бакинском аэропорту состоялось открытие новой навигационной вышки

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Международном аэропорту имени Гейдара Алиева состоялось открытие второй вышки управления воздушным движением (УВД) современного типа.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), новая вышка позволит обеспечить более эффективное управление воздушными судами в районе подхода к аэропорту и зонах маневрирования Международного аэропорта имени Гейдара Алиева: "Вышка УВД, совмещенная с радиолокатором, на сегодняшний день является уникальной в Европе и отвечает всем современным требованиям в сфере управления воздушным движением".

Поставку вторичного радиолокатора RSM970S, поддерживающего режим S, для новой вышки УВД осуществила компания Thales.

На церемонии открытия вышки УВД приняли участие посол Франции в Азербайджане госпожа Аурелия Бушез (Aurelia Bouchez), вице-президент компании Thales Eurasia Роже Де (Roger Daix) и первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Сабир Ильясов.

По словам Сабира Ильясова, AZAL внедрил много успешных проектов по обеспечению безопасности полетов в воздушном пространстве Азербайджанской Республики: "Благодаря развитой аэронавигационной инфраструктуре Азербайджан является одним из мировых лидеров по внедрению новейших технологий в области аэронавигации, включающие последние научные достижения. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень безопасности полетов в соответствии с последними требованиями ICAO и Евроконтроля".

"Сегодня УВД "Азераэронавигация" предоставляет аэронавигационное обслуживание более 80 тыс. транзитных авиаперелетов и около 40 тыс. взлетов и посадок в год", - сказал С.Ильясов.