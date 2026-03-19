В Азербайджане за январь-февраль произведено 20 единиц общественного транспорта

Объем производства общественного пассажирского транспорта в Азербайджане за январь-февраль 2026 года составил 20 единиц, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в результате на 1 марта этого года образовался запас готовой продукции в количестве 13 единиц.

В отчетный период было произведено машин и оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов на сумму 70,8 млн манатов. При этом по сравнению показателем за аналогичный период 2025 года производство машин и оборудования сократилось на 20%, а автомобилей, прицепов и полуприцепов - выросло в 2,7 раза.

Кроме того, в январе-феврале в Азербайджане произведено 716 единиц легковых автомобилей (+53,3%). Запас готовой продукции на 1 марта составил 215 единиц.

В отчетный период в Азербайджане произведено 79 единиц тракторов (- 1,3%). Запас готовой продукции - 6 единиц.

Также в январе-феврале этого года в стране произведено 134 единицы грузовых автомобилей, что в 11,2 раза больше по сравнению с годом ранее. На 1 марта запас готовой продукции составил 19 единиц.